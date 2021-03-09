مرجان لـ في الجول: الأهلي يسافر إلى الكونغو الديمقراطية بطائرة خاصة.. والعامري رئيسا للبعثة

أوضح محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أن الفريق سيسافر إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة فيتا كلوب، على متن طائرة خاصة.

وأكمل مرجان "الفريق يسافر يوم السبت المقبل، ويرأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي".

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.

ويقابل الأهلي الإسماعيلي في الدوري يوم الأربعاء، قبل الطيران إلى الكونغو الديمقراطية يوم السبت.

ويستضيف ملعب الشهداء مباراة فيتا كلوب والأهلي يوم 16 مارس الجاري.