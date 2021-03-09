تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 28 مباراة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي ولو كان فريقه لا يقدم المستويات المطلوبة، كما أن تراجعه لعدة مباريات لا ينكر تفوقه على العديد من المهاجين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 28 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (17 هدفا)

2- برونو فيرنانديز (16 هدفا)

2- هاري كين (16 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- برونو فيرنانديز (8 أهداف)

2- محمد صلاح (6 أهداف)

2- جيمي فاردي (6 أهداف)

2- جورجينو (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (37 تسديدة)

1- باتريك بامفورد (37 تسديدة)

1- برونو فيرنانديز (37 تسديدة)

4- هاري كين (36 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- هاري كين (95 تسديدة)

2- باتريك بامفورد (89 تسديدة)

3- برونو فيرنانديز (86 تسديدة)

4- محمد صلاح (84 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1 - هناك 11 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات.

44- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 2256 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.

محمد صلاح ليفربول
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