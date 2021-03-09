مورا: توتنام يمتلك ما يكفي من جودة للهيمنة على المباريات.. والثقة طريقنا لدوري الأبطال

أوضح لوكاس مورا لاعب توتنام أن الثقة كانت مفتاح فريقه لاستعادة مستواه، مشيرا إلى أنها كانت الطريق خلف الهيمنة على المباريات خاصة وأن الفريق اللندني يمتلك جودة كبيرة.

وصرح مورا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لدينا الكثير من الجودة إن احتفظنا بالكرة وهاجمنا سنقلل مخاطر الفرق الأخرى التي تهاجمنا وقد يجعلنا ذلك نفوز بالمباريات".

وواصل "بالنسبة لي، لدينا لاعبين رائعين، لدينا مبدعين ونحن بحاجة للاحتفاظ بالكرة للهيمنة على المباريات، أهم شيء هو أن نستغل هؤلاء اللاعبين كل مباراة".

وأكمل "أشعر بسعادة كبيرة، وفخور كوني جزء من هذا الفريق، وأشعر بأريحية للعب معهم، أنا سعيد بهذا الفريق وسعيد بالنتائج، لكننا بحاجة للاستمرار بهذا الشكل".

وتابع "أعتقد أهم شيء كان العقلية لأننا كنا بحاجة للإيمان بأنفسنا".

وأردف "احتجنا لمعرفة كم نحن جيدين لأن لدينا لاعبين رائعين، تشكيل جيد جدا وجودة في الدوري الإنجليزي للفوز بالمباريات، حينما تلاحظ أن لدينا الثقة، فنحن قادرون على الهيمنة على المباريات".

وواصل "التأهل لدوري الأبطال سيكون صعبا، لأن هناك عددا قليلا من الفريق يسبقنا، لكننا بحاجة للثقة في أنفسنا، هناك 11 مباراة متبقية".

وأتم "يمكننا تحقيق هذا الهدف لكننا بحاجة للسير خطوة بخطوة ومباراة بمباراة، لكن إن لعبنا مثلما فعلنا ضد كريستال بالاس، بالطبع يمكننا إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار، هذا هو الهدف".

وفاز توتنام بنتيجة 4-1 ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويستعد توتنام لمواجهة دينامو زاجرب الكرواتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.