الباندا وخواكين يكملان عودة مجنونة لـ بيتيس أمام ألافيس

فاز ريال بيتيس على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

ألافيس تقدّم في الشوط الأول بهدفي خوسيلو وإدجار مينديز، قبل أن يقلب بيتيس المباراة في الشوط الثاني بهدفين من بورخا إجليسياس، وهدف من خواكين.

ليرفع بيتيس رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط عن جاره إشبيلية صاحب المركز الرابع.

فيما تجمّد رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير- وازداد وضعه سوءا على جدول الترتيب.

ويعد هذا الانتصار هو الرابع على التوالي لـ بيتيس، والسابع في آخر 10 جولات التي عرف خلالها خسارة وحيدة كانت أمام برشلونة.

فيما تواصل عجز ألافيس عن الفوز خارج ملعبه منذ انتصاره على ريال مدريد في ألفريدو دي ستيفانو بشهر نوفمبر الماضي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها بيتيس في قلب تأخره 0-2 إلى انتصار منذ فوزه 3-2 على برشلونة عام 2008.

وقاد مانويل بيليجريني مدرب بيتيس مباراته رقم 359 في الدوري الإسباني، ليعادل هيلينيو هيريرا بالمركز الثاني على لائحة أكثر مدربي أمريكا الجنوبية خوضا للمباريات بالمسابقة، خلف خافيير أجيري (381 مباراة).

ألافيس تقدّم في النتيجة بالدقيقة 12 بواسطة المهاجم خوسيلو الذي نفذ ركلة حرة مباشرة صاروخية سكنت شباك جويل روبليس.

ليرفع خوسيلو رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ألافيس عزز تقدمه سريعا في الدقيقة 23 برأسية إدجار الذي استغل عرضية مميزة من الظهير روبين دوارتي.

بين الشوطين أقحم بيليجريني الثنائي خواكين وإجليسياس، لتنقلب المباراة رأسا على عقب.

نبيل فقير تحصل على ركلة جزاء لـ بيتيس بعد مرور ساعة من اللعب، وهي العاشرة التي يفوز بها بقميص الفريق الأندلسي منذ انضمامه إليه قادما من ليون.

وانبرى بورخا إجليسياس للتنفيذ وسجل بنجاح في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 81 أدرك خواكين التعادل بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها سيرخيو كاناليس.

ليسجل خواكين هدفه الرأسي رقم 12 من أصل 76 هدفا سجلها في الدوري الإسباني.

ويعد خواكين (39 عاما و230 يوما) هو رابع أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإسباني خلف دوناتو، وسيزار، وألفريدو دي ستيفانو.

وفي الدقيقة 88 خطف إجليسياس الانتصار بضربة رأسية بعد عرضية البرازيلي إيمرسون.

المهاجم المُلقب بـ "الباندا" سجل 7 أهداف في آخر 6 مباريات مع بيتيس، بعد أن سجل 4 فقط في أول 52 مع الأخضر والأبيض.

ويلتقي بيتيس في الجولة المقبلة بـ إشبيلية في دربي أندلسي ناري سيحدد ملامح الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا.