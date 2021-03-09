الجيش لـ في الجول: الأهلي لم يطلب ضم أحمد سمير.. ومصدر من الأحمر يعلق

نفى نادي طلائع الجيش التقارير التي أشارت إلى رغبة الأهلي في ضم لاعبه أحمد سمير في الموسم المقبل.

وقال أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com: "لا يوجد أي عروض لأحمد سمير وعقده لا يزال ممتد معنا لـ5 مواسم مقبلة".

وأضاف "الأهلي لم يتحدث معنا من قريب أو بعيد لضم أحمد سمير".

وواصل "وإذا وصل لنا عرضا من الأهلي لضم اللاعب سوف نعرضه على مجلس الإدارة ليحسم هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "ولكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي أو شفهي لـ أحمد سمير".

على الجانب الآخر علق مصدر مسؤول داخل الأهلي على هذه التقارير لـFilGoal.com قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش والنادي غير مسؤول عن ما يتردد من شائعات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن حصول الأهلي على توقيع اللاعب أو الدخول في مفاوضات معه".

ورفع سمير رصيد أهدافه لسبعة في الموسم الحالي من الدوري ليتصدر ترتيب هدافي البطولة متساويا مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

ويخوض سمير موسمه الثالث مع طلائع الجيش.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 153 مباراة في الدوري وسجل 21 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.