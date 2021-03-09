وست هام يواصل مداعبة حلم دوري الأبطال ويطيح بـ ليدز يونايتد

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

وست هام

فاز وست هام يونايتد على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون رد في ملعب لندن، بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل جيسي لينجارد، وكريج داوسون هدفي وست هام في شوط المباراة الأول.

ليرفع وست هام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس من 27 مباراة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع الذي خاض 28 مباراة.

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فيما تجمّد رصيد ليدز يونايتد عند 35 نقطة في المركز 11.

واستعاد وست هام توازنه بعد هزيمته بصعوبة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

بينما تلقى ليدز يونايتد هزيمته الخامسة في آخر 5 جولات.

ويطارد وست هام بقيادة ديفيد مويس، حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وست هام تحصل على ركلة جزاء بعد مرور 20 دقيقة بعد عرقلة تعرض لها لينجارد.

الجناح المعار من مانشستر يونايتد نفّذ الركلة بنفسه وأهدرها أمام تصدي إلان ميسيلييه، لكنه قام بمتابعتها سريعا في الشباك وتقدّم للفريق العاصمي.

ليسجل لينجارد هدفه الرابع في 6 مباريات فقط خاضها مع وست هام بالدوري منذ انتقاله إليه معارا من الشياطين الحمر في سوق يناير.

وسريعا وقبل أن يستفيق ليدز من صدمة الهدف الأول، أضاف داوسون الهدف الثاني بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها آرون كريسويل في الدقيقة 28.

وتمكّن وست هام من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليواصل مغامرته الرائعة هذا الموسم.

وست هام ليدز يونايتد في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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