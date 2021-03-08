حارس فيتا كلوب: أصبت بالإحباط بعد ربط تألقي بالسحر.. طوينا صفحة لقاء القاهرة

الإثنين، 08 مارس 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

والتر بواليا - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

أعرب سيمون أموسولا حارس مرمى فيتا كلوب عن شعوره بالإحباط بعد ربط تألقه أمام الأهلي بأعمال السحر.

ونجح فيتا كلوب في خطف التعادل أمام الأهلي بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أموسولا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يمكن نسب التألق لي بمفردي أمام الأهلي لأننا فريق يعمل بشكل جماعي، والنجاح يأتي من كل زملائي".

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وأوضح "الدفاع عن المرمى يبدأ من أول لاعب في الهجوم وحتى خط الدفاع".

وعن الفرص التي تصدى لها كشف "الكرة التي لن أنساها في تلك المباراة هي الكرة العرضية التي خرجت لالتقاطها ولكنها خدعتني بتغيير اتجاهها ونجحت في الوصول إليها في أخر لحظة لكن لا أتذكر اسم اللاعب".

وعن اتهامه بأعمال السحر قال أموسولا: "أصبت بالإحباط بعد سماع ذلك الكلام، منذ بدأت كرة القدم لم أفعل ذلك أبدا".

وشدد "أتفهم أن ذلك موجود في بعض الملاعب الإفريقية لكني لاعب محترف ولا أعترف إلا بالعمل".

واختتم تصريحاته "سنبدأ التحضير بنفس الطريقة للمباراة المقبلة أمام الأهلي، طوينا صفحة لقاء القاهرة ونعلم أن الأهلي لا يريد ترك الفرصة التي لديهم في كينشاسا ولكننا أيضا كذلك".

ويستضيف فيتا كلوب فريق الأهلي في مباراة مصيرية يوم الثلاثاء 16 مارس ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويتساوى الفريقان من حيث النقاط ولكل منهما 4 نقاط بينما سيمبا التنزاني في الصدارة بـ 7 نقاط ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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