مدرب المريخ الجديد: مواجهة الأهلي من المباريات التي تصنع اللاعبين.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية

الإثنين، 08 مارس 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - دوري أبطال إفريقيا

أشاد لي كلارك المدير الفني الجديد للمريخ السوداني بالأهلي منافسه فريقه في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى لي كلارك مهمة تدريب الفريق خلفا لنصر الدين نابي.

وتحدث لي كلارك عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "مجموعتنا صعبة جدا بها فريق من أصحاب الخبرات وهو الأهلي".

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وأضاف "الأهلي أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب ستكون مباراة قوية جدا وهذه هي المباريات التي تصنع اللاعبين والمدربين وهو فريق يملك مدربا رائعا ولاعبين مميزين وأتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".

وعما يريد تحقيقه مع فريقه قال: "أريد الفوز بالدوري مجددا وعلينا أن نتحسن في المستوى في دوري أبطال إفريقيا الذي لم نتأهل للأدوار المتقدمة فيه أنا شغوف بخوض المباريات الثلاثة المتبقية وأحقق نتائج إيجابية".

وبسؤاله عن أزمة المريخ وشكوى سيمبا التنزاني ضده بمشاركة لاعبين موقوفين من الفريق في مباراتهما أجاب "ليس لدي معلومات كافية في الوقت الحالي".

ولم يحصد المريخ سوى نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات في المجموعة ويحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى.

المريخ لي كلارك الأهلي في إفريقيا
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