كاف يعلن إلغاء بطولة إفريقيا تحت 17 عاما

الإثنين، 08 مارس 2021 - 22:58

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء نسخة بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما والتي كان مقررا لها بالمغرب.

وكان من المقرر أن تستضيف المغرب بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 13 إلى 31 مارس الجاري.

وقال مصدر بـ كاف لـ FilGoal.com: "قررت لجنة الطوارئ بشكل رسمي إلغاء أمم إفريقيا تحت 17 عاما".

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وأوضح "يأتي ذلك بسبب ارتفاع حالات كورونا في المغرب من أجل الحفاظ على سلامة الجميع".

وكان منتخب الكاميرون قد حصل على النسخة الأخيرة التي أقيمت في تنزانيا 2019.

وكان من المفترض أن تؤهل تلك البطولة إلى مونديال تحت 17 عاما في بيرو قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء نسخة العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يشارك 11 منتخبا في بطولة إفريقيا تحت 17 عاما بجوار المغرب المستضيفة.

وكانت المجموعة الأولى تضم المغرب وأوغندا وزامبيا وكوت ديفوار، أما المجموعة الثانية تضم نيجيريا وتنزانيا والجزائر والكونغو.

أما المجموعة الثالثة فتضم منتخبات الكاميرون والسنغال ومالي وجنوب إفريقيا.

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