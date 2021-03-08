الماكينة الألمانية تدور بنجاح.. تشيلسي يفوز على إيفرتون في ليلة هافيرتز

الإثنين، 08 مارس 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز مع تشيلسي ضد إيفرتون

وفاز تشيلسي بهدفين دون رد على منافسه إيفرتون اليوم الإثنين في في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

افتتح بن جودفري أهداف اللقاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

وأضاف جورجينيو الهدف الثاني للبلوز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

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بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي لـ50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه إيفرتون وللأخير لقاء أقل.

ويبتعد تشيلسي عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، وبأربع نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني.

وشهدت المباراة تألق كبير لكاي هافيرتز لاعب تشيلسي بعدما تسبب في تسجيل الهدف الأول بمتابعته لعرضية من ماركوس ألونسو.

وسدد هافيرتز الكرة لتصدم ببن جودفري وتسكن الشباك.

وحصل اللاعب الألماني على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني الذي سجله جورجينيو.

وواصل تشيلسي نتائجه المميزة مع مدربه توخيل الذي تولى تدريب الفريق خلفا لفرانك لامبارد إذ أنه لم يُهزم في 11 مباراة خاضها في كل البطولات حتى الآن.

وفاز تشيلسي تحت قيادة توخيل في ثماني مباريات وتعادل ثلاث مرات.

وسجل تشيلسي معه 13 هدفا واستقبل هدفين فقط.

تشيلسي إيفرتون هافيرتز
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