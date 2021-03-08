مجموعة الزمالك - تونجيث لـ في الجول: لا نفكر تماما في الانسحاب من بطولة إفريقيا

نفى نادي تونجيث السنغالي التقارير التي أشارت إلى رغبته في الانسحاب من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية.

وقال بادو ديا المدير التنفيذي لنادي تونجيث السنغالي لـFilGoal.com: "الحديث حول الانسحاب من البطولة عار تماما من الصحة".

وأضاف "حاليا ننهي أوراق الفريق وإجراءات السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية".

وأتم تصريحاته "لا يوجد تفكير في الانسحاب والسلطات السنغالية تسهل لنا كافة الأمور وتدعمنا بشكل كبير لاستكمال مشوار الفريق في البطولة".

ويلعب تونجيث مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الترجي التونسي والمولودية الجزائري.

ويحتل تونجيث المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث بنقطتين، ثم المولودية ثانيا بـ5 نقاط ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 7 نقاط.