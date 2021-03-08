مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (0) إيفرتون.. جووول جورجينيو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وإيفرتون التي تقام في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدفين دون رد.

ق65: جوووول جورجينيو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.

ق64: ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلته من قبل بيكفورد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق32: جوووول بن جودفري يسجل بالخطأ في مرماه ويعلن تقدم تشيلسي في النتيجة.

ق15: التعادل السلبي مازال مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.