مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (0) إيفرتون.. جووول جورجينيو

الإثنين، 08 مارس 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

ماسون ماونت يسجل ويحتفل بهدف تشيلسي الأول في ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وإيفرتون التي تقام في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدفين دون رد.

ق65: جوووول جورجينيو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.

ق64: ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلته من قبل بيكفورد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق32: جوووول بن جودفري يسجل بالخطأ في مرماه ويعلن تقدم تشيلسي في النتيجة.

ق15: التعادل السلبي مازال مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.

تشيلسي إيفرتون
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