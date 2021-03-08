التشكيل – فيرنر وهافيرتز وأودوي يقودون تشيلسي ضد إيفرتون

الإثنين، 08 مارس 2021 - 19:17

كتب : FilGoal

لاعبو تشيلسي يحتفلون بهدف ماونت في ليفربول

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيفرتون اليوم الإثنين.

ويستضيف تشيلسي منافسه إيفرتون في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- أندرياس كريستنسين-كورت زوما

في الوسط الدفاعي: ماركوس ألونسو- جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش- رييس جيمس

في الوسط الهجومي: كالوم هودسون أودوي- كاي هافيرتز

في الهجوم: تيمو فيرنر

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب بـ47 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه إيفرتون وللأخير لقاء أقل.

تشيلسي إيفرتون
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