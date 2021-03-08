مفاجأة.. رئيس المريخ طلب من مدرب الفريق إشراك اللاعبين الموقوفين ضد سيمبا

الإثنين، 08 مارس 2021 - 17:57

كتب : محمد عبد العظيم

المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - دوري أبطال إفريقيا

يبدو أن آدم سوداكال رئيس نادي المريخ السوداني قد تسبب في سقوط فريقه في ورطة بسبب قراره بمشاركة اللاعبين الموقوفين من قبل الاتحاد السوداني في لقاء سيمبا.

ونشرت صفحة المريخ الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من قرار رئيس النادي في خطاب لمدرب الفريق السابق نصر الدين النابي يبلغه فيه بقانونية موقف الفريق في إشراك الثلاثي الموقوف رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس.

وأوضح الخطاب أنه "بعد البحث والدراسة إمكانية مشاركة اللاعبين الثلاثة رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس وأنه لا موانع من إشراكهم".

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وبالفعل شارك رمضان عجب وبخيت خميس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

رئيس المريخ يزور اللاعبين ويؤمن على مشاركة الثلاثي زار رئيس نادي المريخ قبل مباراة اليوم بين المريخ وضيفه سيمبا...

Posted by Al Merreikh SC on Saturday, March 6, 2021

ما ترتب عليه تقدم سيمبا بشكوى للاتحاد الإفريقي حسبما قال علي محمد عضو مجلس الإدارة في تصريحات سابقة لـFilGoal.com.

وأضاف "شكونا المريخ لـ كاف بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين".

وكان الاتحاد السوداني قد أوقف اللاعبين في فبراير الماضي لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع للهلال والمريخ.

وتعادل سيمبا مع المريخ سلبيا في الخرطوم في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.

المريخ سيمبا في إفريقيا
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