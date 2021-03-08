كاف يختار أفشة كأفضل لاعب في الجولة الماضية من دوري الأبطال

الإثنين، 08 مارس 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

الأهلي - أفشة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختياره للاعب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووقع اختيار "كاف" على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي ليكون لاعب الجولة.

وكتب الحساب الرسمي لكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أداء مميز من محمد مجدي أفشة أمام فيتا كلوب، استحق عليه لاعب الأسبوع للجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا".

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أفشة صنع هدفا في تعادل الأهلي بنتيجة 2-2 أمام ضيفه فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وفي المجمل لعب أفشة حتى في بطولة دوري الأبطال في 4 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وشارك لاعب الوسط الدولي المصري بقميص الأهلي في 15 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.

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