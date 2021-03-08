كاف يختار أفشة كأفضل لاعب في الجولة الماضية من دوري الأبطال
الإثنين، 08 مارس 2021 - 16:56
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختياره للاعب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
ووقع اختيار "كاف" على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي ليكون لاعب الجولة.
وكتب الحساب الرسمي لكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أداء مميز من محمد مجدي أفشة أمام فيتا كلوب، استحق عليه لاعب الأسبوع للجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا".
أفشة صنع هدفا في تعادل الأهلي بنتيجة 2-2 أمام ضيفه فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.
وفي المجمل لعب أفشة حتى في بطولة دوري الأبطال في 4 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
وشارك لاعب الوسط الدولي المصري بقميص الأهلي في 15 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.