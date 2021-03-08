ميلنر: علينا الخروج من هذه الفوضى سريعا

أوضح جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه عليه الخروج سريعا من حالة الفوضى التي يعيشها، في ظل صعوبة تحقيق الانتصارات.

تكبد ليفربول الهزيمة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد، وذلك على يد فولام بهدف دون مقابل.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أنه يمكنك التشكيك في مستوى اللاعبين وجهودهم، الجهد موجود دائمًا".

وأضاف "لا أعتقد أنك رأيت أي لاعب يتجول في الملعب ولا يركض في أي وقت مضى، وهذا لن يحدث أبدًا مع هذه المجموعة من اللاعبين، إنها مجموعة مخلصة".

وأردف "لكن عندما لا تسير الأمور معك، يكون كل شيء أكثر صعوبة".

وتابع "من الواضح أننا بحاجة إلى استراحة، والقليل من السحر، علينا أن نستمر في دفع أنفسنا والخروج من هذه الفوضى".

وشدد ميلنر "علينا الاستمرار في السعي للفوز، الطريقة الوحيدة هي العمل الجاد والأمر متروك لنا للقيام بذلك".

وأتم "نحن نعلم الدعم المذهل الذي نحصل عليه في جميع أنحاء العالم، جماهير ليفربول مازالت معنا على الرغم من أدائنا الضعيف في الوقت الحالي".

ويستعد ليفربول لملاقاة لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان ليفربول قد فاز في الذهاب خارج ملعبه بهدفي محمد صلاح وساديو ماني.