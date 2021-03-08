سيمبا: هدفنا الرئيسي التأهل لربع النهائي بغض النظر عن الترتيب.. وفيتا قدم كرة ممتعة ضد الأهلي

قالت باربرا جونزاليس المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، إن فريقها هدفه الرئيسي التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بغض النظر عن المجموعة، كما أشادت بتعادل فيتا كلوب أمام الأهلي. وذلك في تصريحات عبر قناة "تالنت تي في" عبر يوتيوب.

وصرحت باربرا قائلة: "نحن جاهزون لبلوغ ربع النهائي ولا نعلم أين سينتهي بنا المطاف في قمة المجموعة أو ثانيا، لكن هدفنا الرئيسي هو بلوغ ربع النهائي".

وواصلت "فيما يخص مركزنا في المجموعة، نترك ذلك لله، لكن الآن نحن نتصدر المجموعة وخرجنا من مباراة بشباك نظيفة و7 نقاط، نتوقع حينما يأتي المريخ للمباراة الرابعة أن نحصد النقاط الثلاثة، حينها سنطمئن على قمة المجموعة بـ10 نقاط".

وأكملت "لا نعلم ما الذي سيحدث في المباراتين المتبقيتين ضد فيتا كلوب والأهلي".

وتابعت "هدفنا يظل كما هو، أن نصل إلى ربع النهائي، والآن نستهدف الحصول على 10 نقاط على الأقل لتحقيق هدفنا".

واسترسلت "تعادل الأهلي مع فيتا كلوب أنباء جيدة لنا، إنها فرصة كبيرة لأنه قبل كل شيء، هم منافسينا وأهدروا نقاطا، وثانيا يظهر صعوبة المجموعة".

وأضافت "يظهر ذلك أن فيتا فريق كبير وخطر، والأهلي أيضا فريق كبير، لكن لنتذكر أننا تفوقنا عليهما، وبالنسبة للتعادل فهي فرصة كبيرة لنا، ويظهر ذلك أن فريقنا كبير لأننا نجحنا في الفوز أمامهما".

وتابعت "كما يظهر أن تلك المجموعة لن تكون سهلة، ستكون صعبة ونحتاج لخطة والاستعداد جيدا للتأهل من خلالها".

وأتمت "أثناء طريقنا إلى دار السلام بعد مواجهة المريخ، قابلت مدرب فيتا كلوب في أثيوبيا وتحدثت معه بشكل شخصي وهنأته على التعادل معا لأهلي وأخبرته أنه قدم كرة ممتعة ساهمت في تلك النتيجة في القاهرة".