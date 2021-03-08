استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ

الإثنين، 08 مارس 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - دوري أبطال إفريقيا

تنص لائحة دوري أبطال إفريقيا بأن النادي الذي يشرك لاعبا لا يحق له المشاركة في البطولة، يُستبعد منها.

سيمبا التنزاني كان قد شكا المريخ السوداني بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين". (طالع التفاصيل)

ماذا يحدث لو قبل كاف الشكوى؟

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وتقول النقطة العاشرة في بند العقوبات في لائحة دوري أبطال إفريقيا: "النادي الذي يزور في إثبات شخصية لاعب، أو يسمح للاعب موقوف أو غير مؤهل في مباراة، يخسر المباراة، ويُستبعد من البطولة تماما بعد إثبات التهمة من قبل اللجنة المنظمة في كاف".

ماذا يحدث لنتائج الفريق؟

تقول النقطة 14 من لوائح دوري أبطال إفريقيا الخاصة بانسحاب الفرق، إنه إذا انسحب فريق من البطولة بعد لعب النصف الأول من دور المجموعات، تُحتسب نتائجه بفوز الفريق المنافس 3-0.

وبالتالي، لن يتم إلغاء نتائج المريخ في دور المجموعات، لأنه لعب 3 مباريات في المجموعة الأولى. إلغاء النتائج كان فقط سيحدث لو حدثت الواقعة التي اشتكى سيمبا بسببها في المباراة الأولى أو الثانية من دور المجموعات.

وتعادل سيمبا مع المريخ سلبيا في الخرطوم في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.

المريخ سيمبا في إفريقيا الأهلي
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