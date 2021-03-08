ساوثامبتون يعلن فترة غياب داني إنجز

يتوقع رالف هازنهوتل المدير الفني لساوثامبتون عودة مهاجمه داني إنجز بداية الشهر المقبل بعد تعرضه للإصابة.

وأصيب إنجز خلال مباراة فريقه ضد شيفيلد يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال هازنهوتل في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنها إصابة خطيرة ولكنها ليست خطيرة للغاية".

وأضاف "أعتقد أن الأمر سيستغرق ثلاثة أسابيع، نتوقع عودته بعد التوقف الدولي".

وتبدأ فترة التوقف الدولي في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في الأول من أبريل المقبل.

إنجز سجل 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مستوى مهاجم ليفربول السابق أقل كثيرا من مستواه الموسم الماضي، الذي سجل فيه 22 هدفا، ونافس على جائزة الحذاء الذهبي حتى اللحظات الأخيرة.

فقد اقتنص جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة برصيد 23 هدفا.