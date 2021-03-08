سيمبا لـ في الجول: شكونا المريخ لـ كاف بسبب مشاركة لاعبين موقوفين.. ننتظر احتساب الفوز لنا

كشف علي محمد عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، أنه تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي المريخ السوداني.

وقال محمد لـ FilGoal.com: "شكونا المريخ لـ كاف بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين".

وكان الاتحاد السوداني قد أوقف اللاعبين في فبراير الماضي لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع للهلال والمريخ.

وأضاف محمد "ننتظر رد كاف واحتساب نقاط المباراة لنا، وتوقيع عقوبات على المريخ بسبب لعب الثنائي للمباراة".

وتعادل سيمبا مع المريخ سلبيا في الخرطوم في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.