سولشاير: لا أحد لديه فرصة للفوز على سيتي بدون التركيز طوال الـ90 دقيقة

يؤمن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن لاعبيه يستحقون الإشادة بعد الفوز على مانشستر سيتي الذي لا يقهر، حسب وجهة نظره.

وانتصر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في الجولة 27 للدوري الإنجليزي ليوقف سلسلة انتصاراته عند 21 مباراة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عليك أن تدافع لفترة طويلة، فمانشستر سيتي يملك كتيبة من اللاعبين الرائعين".

وأضاف "يلعبون بخطط شجاعة وطريقة هجومية، توجد تهديدات في كل مكان، اليمين واليسار والوسط، لذلك عليك التركيز لمدة 90 دقيقة".

وتابع "لا يوجد فريق لديه فرصة ضد مانشستر سيتي دون أن يكون فريقًا جماعيًا متعطشًَا لتحقيق الفوز".

وأردف المدرب النرويجي "يجب عليك الدفاع بشكل جيد حقا، مع التعامل بإيجابية حين تمتلك الكرة".

وأكمل "اللاعبون يستحقون كل الثناء الذي سيحصلون عليه، لكن بعدها عليهم نسيان ذلك لأننا سنواجه ميلان في الدوري الأوروبي يوم الخميس".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 54 في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ65 نقطة.