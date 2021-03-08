كلوب: لا أهتم باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى حاليا.. سنرى في النهاية

الإثنين، 08 مارس 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - نابولي

لا يهتم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حاليا باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي حاليا.

وتقهقر ليفربول إلى المركز الثامن بالدوري الإنجليزي بعد الخسارة على يد فولام بهدف يوم الأحد.

حين سئل حول آمال ليفربول في إنهاء الموسم بأحد المراكز الـ4 الأولى بعد هذه النتيجة، قال كلوب "يمكنك أن تتخيل أن هذا ليس من اهتماماتي في الوقت الحالي".

أخبار متعلقة
دي بروين: علينا أن نتعلم من الخسارة أمام يونايتد شكوك حول لحاق راشفورد بلقاء ميلان تعرف على تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية شيرار: يجب إلغاء التوقف الدولي في مارس من أجل مصلحة بطولة يورو

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكنني التفكير في ذلك حاليا، يجب أن نفوز بالمباريات أولا".

وتابع المدرب الألماني "علينا أن نفوز بمباراة كرة قدم واحدة، وهذا سيكون مفيدًا بالفعل وبعد ذلك سنرى في النهاية".

وواصل "نحقق نتائج سيئة حقًا في الوقت الحالي، علينا أن نتأكد من فوزنا في المباريات مرة أخرى. إذا كانت النتيجة 1-0، فلا بأس، حارب من أجلها بكل ما لديك ومن ثم يمكنك اكتساب الثقة مرة أخرى".

واستمر "بعد مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لدينا لقاء ولفرهامبتون، وهي مباراة صعبة وبعد ذلك لدينا إجازة لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي".

وأتم "علينا استغلال ذلك الوقت، ونأمل أن يعود كل اللاعبين الذين يذهبون إلى منتخباتهم الوطنية بأفضل حال، ثم أعتقد أن هناك تسع أو عشر مباريات أخرى متبقية، يبدو أنها 27 أو 30 نقطة، لذلك هناك الكثير لتحقيقه وسنحاول فعل ذلك".

تلقى ليفربول هزيمة جديدة في ملعبه أنفيلد وهذه المرة أمام فولام، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وفاز فولام على ليفربول بهدف دون رد، ليتلقى الفريق الأحمر الهزيمة السادسة على التوالي له في ملعبه أنفيلد في الدوري.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما ارتفع رصيد فولام إلى النقطة 26 في المركز الـ18.

وخسر ليفربول على ملعبه في الدوري الإنجليزي 6 مباريات متتالية أمام كل من بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي وإيفرتون وتشيلسي وأخيرا ضد فولام.

ليفربول يورجن كلوب فولام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – اجتماع لـ موسيماني مع اللاعبين.. وأيمن أشرف يتدرب في الجيم 2 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: تحاملت على إصابات للعب مع الزمالك صاحب الفضل فيما وصلت له 31 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لا أهتم باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى حاليا.. سنرى في النهاية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيف مهد أبو ريدة الطريق لنفسه ليستمر كأقدم أعضاء مجلس فيفا 40 دقيقة | إفريقيا
الخطيب يوجه رسالة تهنئة إلى لابورتا بعد فوزه بمقعد رئاسة برشلونة 47 دقيقة | الدوري المصري
متحدث الإسماعيلي: مباراتنا أمام الأهلي ستظل قمة مهما كان الترتيب.. وعبد الرحمن مجدي قد يشارك 56 دقيقة | الدوري المصري
دي بروين: علينا أن نتعلم من الخسارة أمام يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: ميسي هنأني على فوزي بالانتخابات.. مقتنع برغبته في الاستمرار مع الفريق ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك