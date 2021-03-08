كلوب: لا أهتم باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى حاليا.. سنرى في النهاية

لا يهتم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حاليا باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي حاليا.

وتقهقر ليفربول إلى المركز الثامن بالدوري الإنجليزي بعد الخسارة على يد فولام بهدف يوم الأحد.

حين سئل حول آمال ليفربول في إنهاء الموسم بأحد المراكز الـ4 الأولى بعد هذه النتيجة، قال كلوب "يمكنك أن تتخيل أن هذا ليس من اهتماماتي في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكنني التفكير في ذلك حاليا، يجب أن نفوز بالمباريات أولا".

وتابع المدرب الألماني "علينا أن نفوز بمباراة كرة قدم واحدة، وهذا سيكون مفيدًا بالفعل وبعد ذلك سنرى في النهاية".

وواصل "نحقق نتائج سيئة حقًا في الوقت الحالي، علينا أن نتأكد من فوزنا في المباريات مرة أخرى. إذا كانت النتيجة 1-0، فلا بأس، حارب من أجلها بكل ما لديك ومن ثم يمكنك اكتساب الثقة مرة أخرى".

واستمر "بعد مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لدينا لقاء ولفرهامبتون، وهي مباراة صعبة وبعد ذلك لدينا إجازة لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي".

وأتم "علينا استغلال ذلك الوقت، ونأمل أن يعود كل اللاعبين الذين يذهبون إلى منتخباتهم الوطنية بأفضل حال، ثم أعتقد أن هناك تسع أو عشر مباريات أخرى متبقية، يبدو أنها 27 أو 30 نقطة، لذلك هناك الكثير لتحقيقه وسنحاول فعل ذلك".

تلقى ليفربول هزيمة جديدة في ملعبه أنفيلد وهذه المرة أمام فولام، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وفاز فولام على ليفربول بهدف دون رد، ليتلقى الفريق الأحمر الهزيمة السادسة على التوالي له في ملعبه أنفيلد في الدوري.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما ارتفع رصيد فولام إلى النقطة 26 في المركز الـ18.

وخسر ليفربول على ملعبه في الدوري الإنجليزي 6 مباريات متتالية أمام كل من بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي وإيفرتون وتشيلسي وأخيرا ضد فولام.