دي بروين: علينا أن نتعلم من الخسارة أمام يونايتد

يشعر كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن فريقه عليه التعلم من الخسارة ضد مانشستر يونايتد.

وانتصر مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 ليوقف سلسلة انتصارات فريق جوارديولا عند 21 انتصارا متتاليا.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نلعب بنفس العقلية التي نلعب بها دائما ولكننا لم نتمكن من التسجيل".

وأضاف "ليس من الأفضل أن تتأخر في النتيجة بعد دقيقة واحدة من المباراة ولكن لا يزال لديك بقية الـ 90 دقيقة".

وحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى ترجمها برونو فرنانديز إلى الهدف الأول.

وأكمل النجم البلجيكي "لا أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد. كنا نعلم أنه ستكون مباراة صعبة".

وتابع "احتجنا إلى 15 دقيقة حتى ندخل إلى أجواء المباراة. أعتقد أننا لعبنا جيدا لكننا لم نسجل".

الهزيمة أمام يونايتد هي أول خسارة لسيتي منذ نوفمبر الماضي، وأنهت الرقم القياسي للنادي في سلسلة اللا هزيمة خلال 28 مباراة متتالية.

وواصل "من الواضح أنه ليس من الجيد خسارة الدربي ولكن هذا حدث. ليس من الجيد أن تخسر أبدا ولكن في بعض الأحيان قد يكون ذلك ضروريا".

وأتم لاعب تشيلسي السابق "علينا أن نتعلم من هذه الخسارة كمجموعة".

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني رصيد 54 نقطة.

ويستعد سيتي لملاقاة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.