شكوك حول لحاق راشفورد بلقاء ميلان

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بمباراة ميلان في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

راشفورد أصيب خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي يوم الأحد والتي فاز بها الشياطين الحمر 2-0 ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يوناتيد "لقد ركض راشفورد بسرعة من أجل الدفاع، وربما أنقذ هدفا، وضحى بنفسه من أجل الفريق".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن الإصابة بكاحله. أنا لست طبيبا ولكن أتمنى ألا يكون الأمر سيئًا للغاية. سيتعين علينا فحصه يوم الإثنين".

دخل يونايتد اللقاء بالفعل بدون إدينسون كافاني، الذي اضطر إلى الغياب عن تدريب السبت بسبب الإصابة.

وينتظر المدرب النرويجي معرفة مدى قدرة راشفورد وكافاني على التعافي قبل مباراة الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد ميلان.