تعرف على تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك فولام، كما واصل فريقه تكبد الخسائر بملعبه في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 27 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الحمر 0-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كانا نابي كيتا ونات فيليبس، فوصل متوسط تقييمها لـ5.7 درجة من عشرة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي خسر فرصه في المنافسة على لقب الدوري، ويبتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في الذهاب خارج ملعبه 2-0.