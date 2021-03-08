عبد الحفيظ: الأهلي لا يمانع اللعب في الإسماعيلية.. وهذا موقف المصابين

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن فريقه لا يمانع مواجهة الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت: " لسنا طرفا في الأزمة، لا أمانع اللعب في الإسماعيلية. نقدر النادي وجماهيره. نلعب في ملاعب لا نختارها، لا يوجد قرار مثل مواجهة المصري في برج العرب".

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري.

وأوضح عبد الحفيظ كذلك، تفاصيل حواره مع رضوان جيد، حكم تعادل فريقه مع فيتا كلوب 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف عبد الحفيظ: "أنا حزين جدا، تحدثت معه بعد المباراة فقال إنه رأى احتكاكا. قلت له إن هناك 45 سم على الأقل من منطقة الجزاء. قال إنه من الممكن أن يكون أخطأ لكن الموضوع انتهى لأن النتيجة تم احتسابها".

وشدد "لن نلوم إلا أنفسنا. مرينا بمواقف مشابهة كثيرة جدا".

وعن المباراة نفسها قال: "إهدار الفرص بهذا الكم وارد في كرة القدم. وضعنا أنفسنا في موقف صعب".

وشدد "ما يهون الموضوع أن الأمر بأيدينا لا ننتظر شيئا من أحد، وواجهنا سوء حظ شديد".

وأكمل "اعترضنا على 5 دقائق وقت بدلا من ضائع، لكن هناك 90 دقيقة في الكونغو نتمنى أن نكون في يومنا. رسالتي للاعبين هي أنه لابد من شخصية لنؤدي بشكل مميز وقوي. طالما الهدف كبير أي شيء يهون".

وأوضح "أي نتيجة غير إيجابية سنكون في موقف نحن في غنى عنها هذه الرسالة وصلت للاعبين أيا كانت المعوقات من حرارة وأرضية الملعب".

موقف المصابين

أوضح عبد الحفيظ كذلك، موقف مصابي الفريق.

وقال: "علي معلول قطع شوطا كبيرا في التعافي من إصابته التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ، وسيشارك في التدريبات الجماعية خلال يومين أو ثلاثة. بنسبة 95% سيكون جاهزا لمباراة فيتا".

وشدد "إصابة وليد سليمان أقوى نسبيا سيعود بعد 10 أيام سينتظم في التدريبات بعد العودة من كينشاسا".

وأردف "محمود وحيد أمامه شهرين، كريم نيدفيد قطع خطوات مميزة جدا قبل أسبوعين وكان جاهزا للتدريبات مع أول مارس لكنه عانى من الآلام مجددا، إنها آلام بسيطة ستؤخر عودته نسبيا".

وأوضح "نفتقد نيدفيد لكن موقف الأهلي معه يحترم فهو مصاب منذ فترة طويلة".

وشدد "محمود متولي انتظم في المران الجماعي. ومحمد محمود سينتظم خلال 10 أيام".

وعن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" قال عبد الحفيظ: "نتعامل مع الحدث على قدره ثم ننسى ما فات".

وأكمل "هناك قرار تم اتخاذه، مشاركته فنيا بيد المدرب. عقوبته عندما تنتهي سيكون جزء من الفريق".

وأوضح "لا نريد الرجوع في قرارنا بعد يومين. لن يتغير شيئا في العقوبة لأننا درسناها جيدا، ولن يشارك في المران الجماعي".

وأتم "نحب اللاعب لكن يهمنا المنظومة ككل".