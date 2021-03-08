لاعب فيتا كلوب: سجلنا في الأهلي بالصدفة.. وسنتأهل بنسبة 90%

الإثنين، 08 مارس 2021 - 00:59

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

أوضح عثمان واتارا لاعب فيتا كلوب، أن مباراة الإياب أمام الأهلي ستقام في فترة ما بعد الظهيرة مثل كل مباريات فريقه الأخرى.

فيتا كلوب الكونغولي خطف نقطة ثمينة من استاد القاهرة وتعادل أمام الأهلي 2-2 بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح واتارا عبر أون تايم سبورتس 2: "كانت مباراة صعبة جدا، واجهنا فريقا قويا هو النادي الأهلي، لعبنا بكل طاقتنا وقوانا للخروج بنتيجة إيجابية وهو ما نجحنا في تحقيقه".

أخبار متعلقة
أفشة ينافس حارس فيتا والكعبي وبن رمضان على لاعب جولة دوري الأبطال مؤتمر مدرب فيتا: الأهلي كان من الممكن أن يسجل 6 أهداف.. وشكرا له على خطوة موسيماني دكة موسيماني لا تنتصر ضد فيتا كلوب وسوء الحظ.. الأهلي يتعثر في القاهرة

وأضاف المدافع الإيفواري: "بالتأكيد كان التعادل في حساباتنا قبل القدوم إلى القاهرة، كنا نعلم أنها مباراة صعبة سيحسمها المجهود فقط داخل الملعب عملنا كثيرا مع الجهاز الفني وشاهدنا الكثير من التسجيلات للأهلي لنعرف قوته وضعفه".

وواصل: "إهدار الفرص طبيعي في الكرة، من الممكن أن يكون فريق ليس في يومه، تألق حارس مرمانا وأدائنا الدفاعي وسوء توفيق لاعبي الأهلي حرمهم من التسجيل أكثر".

واعترف: "الهدف لم يكن جملة تكتيكية تدربنا عليها، إنها صدفة ونتيجة أحداث سير اللقاء وكان الهدف تلقائي جدا وليس جملة تدربنا عليها.

وأشار: "بواليا لاعب كبير لكنه لم يكن في يومه وهذا يحدث للاعبي كرة القدم".

وعلّق على ركلة الجزاء الجدلية التي تحصل عليها فريقه: "الحكم هو القاضي الوحيد في المباراة وأعتقد أن قرار احتساب ركلة جزاء كان صحيحا ليس لأنه قدم اعتذاره، فحتى لو أخطأ أثناء المباراة فهذا وارد جدا من الحكام هذا يحدث في كل مباريات العالم:.

وعن مباراة الإياب، أوضح: "سنلعب في نجيل صناعي وهذا ملعب مطابق للمواصفات لا مشكلة في ذلك، معتادون على لعب كل مبارياتنا في فترة ما بعد الظهيرة، هذا ليس استثناء للأهلي".

وأتم: "أعتقد أننا بنسبة 90% سنتأهل، لدينا كل الإمكانيات التي تسمح لنا بالتأهل والتفوق على الأهلي في الإياب".

فيتا كلوب الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر NBA مباراة كل النجوم - فريق ليبرون جيمس ضد فريق كيفين دورانت ساعة | رياضات أخرى
بعد شهر من السقوط أمام الأهلي.. بالميراس يفوز بكأس البرازيل ساعة | أمريكا
الزناتي: أرفض تسمية الجونة "الأهلي ب".. بواليا لاعب أوروبي واعتماد انسحاب الزمالك كان عادلا ساعة | الدوري المصري
لاعب فيتا كلوب: سجلنا في الأهلي بالصدفة.. وسنتأهل بنسبة 90% 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدير أعمال العراقي: اللاعب هُدد بعدم لعب الأولمبياد.. يدمرون مستقبل شاب 2 ساعة | الدوري المصري
المصري: لسنا موافقين على شرط العراقي للتجديد.. واستبعاده فني 2 ساعة | الدوري المصري
لماذا فوز لابورتا بالانتخابات هو السيناريو الأفضل لبقاء ميسي مع برشلونة 2 ساعة | تقرير في الجول
ميدو: أتوقع انضمام 6 لاعبين على الأقل من بيراميدز للمنتخب.. وموقفنا من مستقبل رمضان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك