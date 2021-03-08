لاعب فيتا كلوب: سجلنا في الأهلي بالصدفة.. وسنتأهل بنسبة 90%

أوضح عثمان واتارا لاعب فيتا كلوب، أن مباراة الإياب أمام الأهلي ستقام في فترة ما بعد الظهيرة مثل كل مباريات فريقه الأخرى.

فيتا كلوب الكونغولي خطف نقطة ثمينة من استاد القاهرة وتعادل أمام الأهلي 2-2 بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح واتارا عبر أون تايم سبورتس 2: "كانت مباراة صعبة جدا، واجهنا فريقا قويا هو النادي الأهلي، لعبنا بكل طاقتنا وقوانا للخروج بنتيجة إيجابية وهو ما نجحنا في تحقيقه".

وأضاف المدافع الإيفواري: "بالتأكيد كان التعادل في حساباتنا قبل القدوم إلى القاهرة، كنا نعلم أنها مباراة صعبة سيحسمها المجهود فقط داخل الملعب عملنا كثيرا مع الجهاز الفني وشاهدنا الكثير من التسجيلات للأهلي لنعرف قوته وضعفه".

وواصل: "إهدار الفرص طبيعي في الكرة، من الممكن أن يكون فريق ليس في يومه، تألق حارس مرمانا وأدائنا الدفاعي وسوء توفيق لاعبي الأهلي حرمهم من التسجيل أكثر".

واعترف: "الهدف لم يكن جملة تكتيكية تدربنا عليها، إنها صدفة ونتيجة أحداث سير اللقاء وكان الهدف تلقائي جدا وليس جملة تدربنا عليها.

وأشار: "بواليا لاعب كبير لكنه لم يكن في يومه وهذا يحدث للاعبي كرة القدم".

وعلّق على ركلة الجزاء الجدلية التي تحصل عليها فريقه: "الحكم هو القاضي الوحيد في المباراة وأعتقد أن قرار احتساب ركلة جزاء كان صحيحا ليس لأنه قدم اعتذاره، فحتى لو أخطأ أثناء المباراة فهذا وارد جدا من الحكام هذا يحدث في كل مباريات العالم:.

وعن مباراة الإياب، أوضح: "سنلعب في نجيل صناعي وهذا ملعب مطابق للمواصفات لا مشكلة في ذلك، معتادون على لعب كل مبارياتنا في فترة ما بعد الظهيرة، هذا ليس استثناء للأهلي".

وأتم: "أعتقد أننا بنسبة 90% سنتأهل، لدينا كل الإمكانيات التي تسمح لنا بالتأهل والتفوق على الأهلي في الإياب".