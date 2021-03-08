مدير أعمال العراقي: اللاعب هُدد بعدم لعب الأولمبياد.. يدمرون مستقبل شاب

الإثنين، 08 مارس 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

كريم العراقي أمام إيمانويل إيجيبتور في مباراة المصري وغزل المحلة

زعم التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي، أنه اللاعب تلقى تهديدات من النادي المصري بالتجميد حال عدم تجديد عقده.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وقال فاروق عبر أون تايم سبورتس 2: "نريد التجديد من أجل مصلحة النادي قبل الأولمبياد، الخلاف ليس شخصيا، لم نتتحدث في أي أمور مادية، نريد فقط التجديد لعام واحد".

وأضاف: "العراقي سيجدد بالرقم الذي تحدده الإدارة، طلبنا في البداية أن يكون فئة أولى، ثم وصل العرض ليس فئة أولى، فقلنا موافقين وليس لدينا مشكلة".

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وتابع: "من حق النادي الحصول على الضمانات الكافية عند احترافه لضمان أنه لن يعود للانضمام إلى نادٍ مصري آخر".

وواصل: "ما سبب استبعاد كريم من معسكر المصري؟ إنه يتدرب بجدية وليس لديه أي مانع في المشاركة، هو تحت أمر المصري حتى آخر يوم في عقده".

وتساءل: "كيف يكون الاستبعاد فنيا وهو الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر الأولمبي؟".

وأكمل: "يهددوننا بأنه لن يشارك في الأولمبياد إذا لم يجدد عقده، هذا ما أخبرونا به بشكل مباشر، إنها محاولة لتدمير مستقبل شاب".

وأتم: "أناشد عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتدخل لحل الأزمة بدلا من حرب التصريحات الدائرة مع الإدارة".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقت سابق أن مفاوضات التجديد بين العراقي والمصري قد فشلت.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة فشلت بسبب تمسك العراقي بالتجديد لمدة موسم واحد، والحصول على 1.8 مليون جنيه سنويا، عوضا عن 300 ألف جنيه قيمة عقده الحالي.

وفي المقابل، يريد المصري التجديد للعراقي لمدة 4 مواسم، بينهم موسمين متبقيين في عقده الحالي، بحيث يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الجاري، ثم يزيد عقده تدريجيا ليصل إلى 2 مليون جنيه في الموسم الأخير.

ولم يصل المصري والعراقي إلى اتفاق، لتفشل جلسة التفاوض، ويستمر تجميد العراقي خارج معسكر الفريق.

ويحاول المصري تجديد تعاقد كريم العراقي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

كريم العراقي المصري في الدوري الدوري المصري
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