مدرب المريخ: الأهلي يمتلك لاعبين ومدرب على أعلى مستوى.. وسنحاول إظهار قوتنا أمامه

يرى لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني أن فريقه قادر على الاجتهاد وحصد المزيد من النقاط في دوري أبطال إفريقيا رغم صعوبة المنافسة.

وقال لي كلارك عبر قناة صدى البلد: "عندما بدأت المفاوضات مع المريخ وجده فريقا جيدا وشاهدت مباراة سيمبا وأستطيع أنا وهذه المجموعة من اللاعبين أن نقدم عمل جيدا سويا".

وأضاف "موقفنا صعب ولا يزال أمامنا مباراتين خارج ملعبنا ثم سنلعب مع الأهلي في ملعبنا، وأنا أثق في قدرة هذا الفريق على الاجتهاد للحصول على نتائج جيدة".

وواصل "الأهلي فريق كبير ويمتلك مجموعة قوية من اللاعبين بالإضافة إلى جهاز فني مميز والمباراة ضده لن تكون سهلة ولكني سأحاول التعبير عن إمكانياتي وقدرات فريقي الفنية".

وأكمل "أعمل لأول مرة في قارة إفريقيا المليئة بالمواهب والطموح من جميع أنديتها".

واستمر في تصريحاته "انتظر خوض المران الأول لي مع المريخ والاجتماع باللاعبين حتى نبدأ مهمتنا وأنا أشعر بالتفاؤل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن محمد صلاح قائلا: "من الواضح وجود أزمة في دفاع ليفربول بسبب الإصابات والغيابات ما أدى إلى تراجع مستوى الفريق، أتمنى أن يستمر صلاح في الدوري الإنجليزي لكن من الواضح أنه يبحث عن تحد جديد".

وتولى الإنجليزي لي كلارك تدريب المريخ عقب خسارة الفريق أمام سيمبا وإقالة الجهاز الفني السابق بقيادة التونسي نصر الدين النابي.