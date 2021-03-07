في ليلة تألق كين.. توتنام يهزم كريستال بالاس برباعية ويدخل سباق المقاعد الأوروبية

الأحد، 07 مارس 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

جاريث بيل - هاري كين - توتنام

تغلب توتنام على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ليلة تألق هاري كين.

وافتتح جاريث بيل التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل كريستيان بينتيكي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل بيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يضيف هاري كين الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 52 و76.

وساهم هاري كين في أهداف توتنام الأربعة ورفع رصيده إلى 16 هدفا في المركز الثاني لسباق الهدافين بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح، كما نجح في صناعة 13 هدفا آخرين ليكون مساهما بـ 29 هدفا لتوتنام هذا الموسم.

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ورفع توتنام رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس من 27 مباراة خاضهم الفريق وبفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الخامس ونقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.

ويلعب توتنام مباراته المقبلة أمام فريق أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 65 نقطة يليه مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 54 نقطة وليستر ثالثا بـ 53 نقطة، بينما تشتد المنافسة على المركزين الرابع والخامس.

يحل تشيلسي رابعا بـ47 نقطة (27 مباراة)، وإيفرتون خامسا برصيد 46 نقطة (26 مباراة) وتوتنام سادسا برصيد 45 نقطة (27 مباراة) ووست هام سابعا برصيد 45 نقطة (26 مباراة) وليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.

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