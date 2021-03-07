جوارديولا بعد الهزيمة من يونايتد: هذه النتيجة ستساعد سيتي.. ونبارك لهم

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن خسارة فريقه ضد مانشستر يونايتد ستساعده في الفترة المقبلة.

وانتصر مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 ليوقف سلسلة انتصارات فريق جوارديولا عند 21 انتصارا متتاليا.

وقال جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لعبنا مباراة رائعة للغاية وسددنا كثيرا".

وأضاف "لعبوا على الهجمات المرتدة ونفذوها بشكل جيد هم يجيدونها بسبب امتلاكهم للاعبين لديهم عنصر السرعة".

وواصل "لم يكن لدينا الدقة المطلوبة في اللمسة الأخيرة، كما أننا لم نلعب بشكل جيد خلال أول 10 دقائق".

واستمر "نبارك ليونايتد، هذه هي كرة القدم وعليك أن تنهض مجددا".

وأكد "لعبنا مباراة أفضل من مباراة وست هام والتي فزنا بها، وكانوا يستحقوا أكثر مما نستحق".

وأوضح "خسارتنا ستكون الخبر (يقصد محل الحديث في وسائل الإعلام)، لكن الخبر هو أننا فزنا في 21 مباراة بشكل متتالي".

وأتم "هذه النتيجة ستساعدنا كثيرا، لا يزال أمامنا 30 نقطة للفوز بهم وعلينا أن نستغل الفرصة ونفوز في المباراة المقبلة".

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني رصيد 54 نقطة.