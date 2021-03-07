زيدان: يجب احترام قرار الحكم.. وريال مدريد على قيد الحياة

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، التعليق على أداء هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه أتليتكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وطالب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول بعد لمسة يد على فيليبي، لكن الحكم قرر مواصلة اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقال زيدان بعد اللقاء: "لن أعلّق على التحكيم كما هي عادتي. الحكم شاهد اللقطة وقرر ألا يُصفّر، ونحن نحترم ذلك، الأمر منتهٍ".

وأضاف: "ندرك أن قانون لمسات اليد مُعقّد، ولا يمكننا التدخُل في ذلك. إنه قرار الحكم، هو المسؤول عنه وعلينا احترام ذلك. حديثنا لن يغيّر شيئا، اللاعبون قالوا إنها كانت لمسة يد، والحكم راجعها وقرر عدم احتساب شيء".

وشدد: "الحكم هو من يقرر، لو صفّر فهي ركلة جزاء، لو لم يصفّر فليس هناك ركلة جزاء. ما كان يهمني هو العودة في المباراة وقد فعلنا ذلك".

وتحوّل زيزو للحديث عن المباراة: "أتليتكو كان أفضل في الشوط الأول، لكننا سيطرنا على الشوط الثاني. التعادل عادل، سنحت لنا عدة فرص في النهاية، كنا نستطيع الخروج بأكثر من التعادل، لكن الجيد أننا قدّمنا شوطا ثانيا مميزا وقمنا بتغيير شكل المباراة. حصدنا نقطة ونحن على قيد الحياة، سنواصل القتال. آمنا بحظوظنا وقدرتنا على العودة حتى النهاية".

وأكمل: "هدفنا هو المواصلة، ندرك أن أمامنا الكثير في الدوري وسنواصل القتال حتى النهاية. من الوارد دائما أن يتغير كل شيء، ونحن نقوم بالأمور بشكل جيد، نستطيع التحسُن وهذا ما سنفعله".

وعن أحقية فينيسيوس وفيدي فالفيردي بمزيد من الدقائق، أجاب: "كل اللاعبين يستحقون المشاركة وهذا وضع قائم ولن يتغير، ولكني يجب أن أختار 11 لاعبا فقط وبعدها أجري التغييرات أثناء اللقاء. أنا فخور جدا بكل لاعبيني، نحن جميعا في نفس القارب وسنقاتل حتى النهاية".

ووأشار: "كان يتوجب علينا دخول المباراة بحدة أكبر وأن نضغط من الأمام وأن نتحلى بالنشاط في الملعب. من الوارد أن تبدأ مباراة بشكل سيئ لكن عليك تغيير ذلك لاحقا وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني".

وأضاف: "أردنا حصد النقاط الثلاث أمام خصم مباشر متصدر للدوري، لكن الأهم هو العودة في اللقاء والآن يتعيّن علينا المواصلة".

وأتم: "كريم كان بعيدا عن الملاعب الفترة الماضية وقد نجح في تسجيل التعادل، علينا التعامل بهدوء مع وضعنا الهجومي. المهم هو أن نتحلى بالصلابة في الخلف وندافع عن مرمانا".





























تقدّم لويس سواريز مبكرا لأصحاب الأرض بالشوط الأول، قبل أن يتعادل كريم بنزيمة للضيوف في آخر أنفاس اللقاء.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول من 25 مباراة خاضها (لديه مباراة مؤجلة في رصيده)، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث من 26 مباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بـ 56 نقطة من 26 مباراة، ويعد المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، إذ ابتعد غريمه ريال مدريد عن المنافسة بشكل كبير، وفي الوقت تواصل زحف أتليتكو في التباطؤ.

وفقد أتليتكو مدريد 7 نقاط في آخر 4 مباريات خاضها، مما أشعل المنافسة مجددا على لقب الدوري الإسباني.

ويخوض أتليتكو مدريد مباراته المؤجلة يوم الأربعاء المقبل عندما يستقبل أتليتك بلباو في واندا متروبوليتانو. بينما يلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام إلتشي يوم السبت في ألفريدو دي ستيفانو.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في واندا متروبوليتانو، إذ تعادل 3 مرات وفاز مرة في 4 زيارات لملعب أتليتكو مدريد الجديد.

كما مد ريال مدريد سلسلة عدم الهزيمة في دربي مدريد إلى 7 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، بواقع 4 تعادلات و3 انتصارات.

وعرفت المباراة معادلة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لـ فيسنتي دل بوسكي في المركز الثاني على لائحة أكثر المدربين قيادة للميرنجي تاريخيا برصيد 246 مباراة، لكنه يظل بعيدا جدا عن الأسطوري ميجيل مونيوز صاحب المركز الأول بـ 605 مباراة.