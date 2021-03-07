أفشة وهاني في تشكيل الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ثنائي الأهلي للتواجد في التشكيل المثالي للجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثنائي في تعادل الأهلي مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2 في المباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة.

كما تواجد وليد الكرتي وأيوب الكعبي ثنائي الوداد المغربي بالإضافة لـ محمد بن رمضان لاعب الترجي.

وكان بن رمضان قد سجل هدفين في مرمى الزمالك في المباراة التي فاز بها الترجي بنتيجة 3-1.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: أوموسولا ميدجو (فيتا كلوب).

الدفاع: ليل لاكاي (صندوانز) – معاد حداد (مولودية الجزائر) – شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: نكوسينجيفيلي نجكوبو (كايزر تشيفز) – وليد الكرتي (الوداد) –محمد بن رمضان (الترجي).

الهجوم: محمد مجدي أفشة (الأهلي) – أيوب الكعبي (الوداد) – ماكابي ليليبو (فيتا كلوب).