أفشة وهاني في تشكيل الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا

الأحد، 07 مارس 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ثنائي الأهلي للتواجد في التشكيل المثالي للجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثنائي في تعادل الأهلي مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2 في المباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة.

كما تواجد وليد الكرتي وأيوب الكعبي ثنائي الوداد المغربي بالإضافة لـ محمد بن رمضان لاعب الترجي.

وكان بن رمضان قد سجل هدفين في مرمى الزمالك في المباراة التي فاز بها الترجي بنتيجة 3-1.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: أوموسولا ميدجو (فيتا كلوب).

الدفاع: ليل لاكاي (صندوانز) – معاد حداد (مولودية الجزائر) – شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: نكوسينجيفيلي نجكوبو (كايزر تشيفز) – وليد الكرتي (الوداد) –محمد بن رمضان (الترجي).

الهجوم: محمد مجدي أفشة (الأهلي) – أيوب الكعبي (الوداد) – ماكابي ليليبو (فيتا كلوب).

محمد مجدي أفشة محمد هاني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب المريخ: الأهلي يمتلك لاعبين ومدرب على أعلى مستوى.. وسنحاول إظهار قوتنا أمامه 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإسماعيلي: نرغب في مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في العام المقبل 14 دقيقة | الدوري المصري
أيوب: لم يتم الاستقرار على أسماء لاعبي الدوري المنضمين للمنتخب 17 دقيقة | منتخب مصر
في ليلة تألق كين.. توتنام يهزم كريستال بالاس برباعية ويدخل سباق المقاعد الأوروبية 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جدل هيرنانديز ومرونة سيميوني في أبرز ملامح تعادل أتليتكو وريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
سيميوني: لا أعلم كيف فكر البعض أننا سنحسم الدوري بفارق 20 نقطة ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا بعد الهزيمة من يونايتد: هذه النتيجة ستساعد سيتي.. ونبارك لهم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: يجب احترام قرار الحكم.. وريال مدريد على قيد الحياة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك