سولشاير بعد الفوز على سيتي: يونايتد عاد لمستواه.. الأداء كان رائعا

الأحد، 07 مارس 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

عبر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته بانتصار فريقه على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في الجولة 27 للدوري الإنجليزي.

وأوقف مانشستر يونايتد سلسلة انتصارات مانشستر سيتي عند 21 مباراة.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب اللقاء: "حين تفوز فهذا يثلج الصدر في ضوء الأداء الرائع الذي قدمناه".

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وأضاف "المباراة كانت صعبة والهدف الأول هو من كتب السيناريو الذي سارت به".

وشدد "كنا نسعى للفوز في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفا رائعا"

وواصل "كنا نلعب ضد فريق يقوم بتغيير الطريقة كل مباراة لكننا عدنا لمستوانا المعهود ولعبنا كرة مباشرة وسببنا لهم العديد من الإزعاج والأداء كان رائعا من كل اللاعبين".

وأتم "كل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 54 في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ65 نقطة.

مانشستر يوناتيد مانشستر سيتي
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