كاسيميرو: هيرنانديز هيرنانديز حكم مميز وعلينا احترام قراره

دافع كاسيميرو لاعب ريال مدريد عن أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد تعادل بهدف لكل طرف أمام جاره أتليتكو في دربي العاصمة، بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وصرّح كاسيميرو الذي صنع هدف التعادل القاتل لزميله كريم بنزيمة: "أعتقد أن تفاصيل المباراة كانت واضحة، هم كانوا أفضل في الشوط الأول، ونحن كنا أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "على مستوى الفرص نحن أهدرنا أكثر، لدينا الشعور أننا كنا قادرين على الفور بالمباراة".

وتابع لاعب الوسط البرازيلي: "المدرب طالبني بالتوازن في لعبي، ولكن أيضا بالتقدم إلى منطقة جزاء المنافس، عملي ليس صناعة الأهداف، ولكنه إعطاء التوازن للفريق ومساعدته في المقام الأول".

وأوضح: "لو سجلت أو صنعت، فهذا جيد من أجل مساعدة الفريق".

وشدد: "الدوري الإسباني لا يزال طويلا، ستسنح لنا الفرص، كما أننا على قيد الحياة في دوري الأبطال".

وتحوّل للتعليق على التحكيم: "مسألة لمسات اليد ليست واضحة بالنسبة لنا، لن نتحدث عن التحكيم أبدا، ما أردت توضيحه للحكم هو أن الكرة كانت في طريقها نحوي وقد أسجل هدفا لولا لمسة اليد".

وأتم: "علينا احترام رأي هيرنانديز هيرنانديز، إنه حكم مميز، من الإيجابي أنه ذهب لمشاهدة اللقطة بنفسه، نمتلك حكاما مميزين في الدوري الإسباني".

وكان ريال مدريد قد طالب باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على فيليبي مدافع أتليتكو في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.































تقدّم لويس سواريز مبكرا لأصحاب الأرض بالشوط الأول، قبل أن يتعادل كريم بنزيمة للضيوف في آخر أنفاس اللقاء.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول من 25 مباراة خاضها (لديه مباراة مؤجلة في رصيده)، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث من 26 مباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بـ 56 نقطة من 26 مباراة، ويعد المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، إذ ابتعد غريمه ريال مدريد عن المنافسة بشكل كبير، وفي الوقت تواصل زحف أتليتكو في التباطؤ.

وفقد أتليتكو مدريد 7 نقاط في آخر 4 مباريات خاضها، مما أشعل المنافسة مجددا على لقب الدوري الإسباني.

ويخوض أتليتكو مدريد مباراته المؤجلة يوم الأربعاء المقبل عندما يستقبل أتليتك بلباو في واندا متروبوليتانو. بينما يلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام إلتشي يوم السبت في ألفريدو دي ستيفانو.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في واندا متروبوليتانو، إذ تعادل 3 مرات وفاز مرة في 4 زيارات لملعب أتليتكو مدريد الجديد.

كما مد ريال مدريد سلسلة عدم الهزيمة في دربي مدريد إلى 7 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، بواقع 4 تعادلات و3 انتصارات.

وعرفت المباراة معادلة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لـ فيسنتي دل بوسكي في المركز الثاني على لائحة أكثر المدربين قيادة للميرنجي تاريخيا برصيد 246 مباراة، لكنه يظل بعيدا جدا عن الأسطوري ميجيل مونيوز صاحب المركز الأول بـ 605 مباراة.