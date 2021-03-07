انتهت سلسلة الانتصارات.. قطار سيتي يتوقف بهزيمة أمام يونايتد في دربي مانشستر

الأحد، 07 مارس 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - برونو فيرنانديز

أوقف مانشستر يونايتد انتصارات غريمه التقليدي مانشستر سيتي وتغلب عليه بثنائية دون رد في دربي مدينة مانشستر الذي جمعهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد.

وانتهت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية عند 21 انتصار، بعد الخسارة في الدربي أمام مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 65 في الصدارة.

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وصف المباراة

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بدأت المباراة بإثارة مبكرة وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى بعد عرقلة مارسيال من قبل جابريال جيسوس.

وتقدم برونو فيرنانديز لتسديد الركلة وسجل منها هدف تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة الثانية.

وبعد هدف التقدم سيطر مانشستر سيتي على اللعب في محاولة لإحراز التعادل وسدد أولكساندر زينتشينكو تسديدة قوية أبعدها دين هيندرسون في الدقيقة 25.

وحصل هاري ماجواير على بطاقة صفراء بعد عرقلة جابريال جيسوس.

في الشوط الثاني دخل مانشستر سيتي المباراة بضغط كبير وكاد رودريجو أن يسجل التعادل في الدقيقة 48 لكن العارضة تصدت لتسديدته.

لكن الظهير الأيسر لوك شاو ومن هجمة مرتدة نجح في تسجيل هدف الشياطين الحمر الثاني في الدقيقة 50.

ودفع جوارديولا بالظهير الأيمن كايل ووكر بدلا من جواو كانسيلو في محاولة لتنشيط الهجوم.

وكاد أنطوني مارسيال أن يسجل الثالث لمانشستر يونايتد بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكن الحارس إيدرسون تصدى لها ببراعة.

ثم دفع جوارديولا بـ فيل فودين بدلا من جابريال جيسوس.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية، مع اعتماد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى إيدرسون.

على الجانب الآخر دفع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بكل من ماسون جرينوود ونيمانيا ماتيتش بدلا من ماركوس راشفورد ومارسيال، في محاولات لإبقاء النتيجة كما هي.

ثم شارك براندون ويليامز بدلا من برونو فيرنانديز في الوقت بدل الضائع.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بثنائية دون رد وينتصر في دربي مدينة مانشستر.

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