كلوب: صلاح سبب متاعب لفولام.. وأعيش فترتي التدريبية الأسوأ

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق سبب العديد من المتاعب لفولام رغم خسارة المباراة مشيرا إلى أنه يمر بأسوأ فترة تدريبية في مسيرته.

وخسر ليفربول من فولام بهدف دون مقابل على ملعب أنفيلد في الجولة 27 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية بعد اللقاء: "الشيء الواضح كان عدم التسجيل وعدم الحفاظ على شباكنا، كما أن فولام سبب لنا العديد من المشاكل بسبب موقفهم وموقفنا (في الترتيب)".

وشدد "بدأنا المباراة بشكل جيد وكنا نتحكم في اللقاء وتسبب صلاح في العديد من المتاعب لكننا لم نسجل أي أهداف".

وتابع في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "فولام في وضع جيد والجميع يتفق أن فريق مثل هذه يجب أن يستمر في الدوري الإنجليزي".

وأضاف عن أداء ليفربول في المباراة: "هناك لحظات كان يجب علينا أن نستغلها بشكل أفضل. استقبال هدفا قبل نهاية الشوط الأول كانت ضربة قوية، لكننا حاولنا العودة والأولاد أظهروا ذلك، لكننا لم نسجل في النهاية وهذه مشكلة كبيرة".

وواصل "نتيجة المباراة لم تكن جيدة، استقلنا هدفا ولم نسجل وخسرنا المباراة وهذا ليس جيدا بما يكفي".

وعن هدف الفريق فيما تبقى من الموسم، قال: "الفوز بمباريات كرة القدم، ليس علي أن أقف هنا وأقول أننا نقاتل من أجل هذا".

وحول إجراء تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي خلال المباراة، أوضح "أحاول أن أوضح ذلك، أنا أرغب في إجراء تغييرات وهذا يحتاج لوقت للتأقلم، خصوصا لأننا نعرف أن فولام يحظى بفترة رائعة".

وتحدث عن مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، وقال: "الشيء الجيد هو أننا سنلعب في مسابقة مختلفة بعد 3 أيام، ونأمل أن نظهر بشكل مختلف".

وعن إذا كانت هذه الفترة هى الأسوأ له كمدير فني، قال: "أود قول لا، لكنها حقيقة، إلا أن هذا ليس بمشكلة. ليس علي أن أكون في أفضل الأوقات دائما".

وأتم "الفريق متطرف للغاية، نجاحنا بشكل ساحق والآن نعاني من وضع صعب للغاية لكننا سنقاتل".

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري برصيد 43 نقطة بعد 28 مباراة.

ويتواجد فولام في المركز الثامن عشر –أحد مراكز الهبوط- برصيد 26 نقطة.