مباشر دربي مانشستر - سيتي (0)-(2) يونايتد.. مارسيال يهدر الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

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ق 68: مارسيال يهدر الثالث

ق 65: نزول ووكر بدلا من كانسيلو

ق 50: جووووووول لوك شاو والثاني

ق 48: رودري يسدد والعارضة تصد الكرة

ق 33: انذار لهاري ماجواير

ق 25: زينتشينكو يسدد بقوة والحارس يتصدى

ق 2: جوووووووووول فيرنانديو والأول من ركلة جزاء

ق 1: ركلة جزاء لمارسيال بعد عرقلته من قبل جابريال جيسوس

انطلاق المباراة