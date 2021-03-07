سلسلة هزائم تحدث لأول مرة في التاريخ.. فولام يعمق جراح ليفربول ويفوز عليه في أنفيلد

تلقى ليفربول هزيمة جديدة في ملعبه أنفيلد وهذه المرة أمام فولام، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وفاز فولام على ليفربول بهدف دون رد، ليتلقى الفريق الأحمر الهزيمة السادسة على التوالي له في ملعبه أنفيلد في الدوري.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما ارتفع رصيد فولام إلى النقطة 26 في المركز الـ18.

وخسر ليفربول على ملعبه في الدوري الإنجليزي 6 مباريات متتالية أمام كل من بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي وإيفرتون وتشيلسي وأخيرا ضد فولام.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل دخل عليه الكثير من التغييرات لإراحة بعض اللاعبين.

وهدد فولام مرمى ليفربول أولا في الدقيقة 3 بضربة رأسية من المهاجم ماجا لكن الكرة مرت بعيدا عن مرمى أليسون.

ورد ليفربول بهجمة خطيرة من المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا لكن الظهير الأيمن كيني تيتي أبعد الكرة من أمامه في الدقيقة 6.

وانطلق لوكمان جناح فريق فولام بسرعة في الدقيقة 11 ومر من دفاع ليفربول وسدد كرة خطيرة مرت جوار القائم.

وتوغل صلاح داخل منطقة جزاء فولام في الدقيقة 15 لكن الحارس أريولا أنقذ الكرة من أمامه.

وسدد جيمس ميلنر بقوة في الدقيقة 31 من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

ومرة أخرى اخترق لوكمان دفاع ليفربول من هجمة مرتدة وسدد كرة خطيرة أبعدها نيكو ويليامز إلى ركنية.

وحصل ليفربول على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها شيردان شاكيري ومرت أعلى العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح فولام في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45 بتسديدة أرضية قوية من ماريو ليمينا من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس أليسون.

في الشوط الثاني حاول ليفربول تعديل النتيجة وسيطر على اللعب ولكن محاولاته على مرمى ألفونس أريولا لم تكلل بالنجاح.

وأجرى يورجن كلوب تغيير هجومي ودفع بالمهاجم السنغالي ساديو ماني بدلا من جورجينو فينالدوم.

وسدد شاكيري كرة خطيرة مرت جوار مرمى فولام في أخطر فرصة لليفربول في الشوط الثاني.

ثم دفع بالثنائي ترينت أليكسندر أرنولد وفابينيو بدلا من نيكو ويليامز وميلنر، في محاولات لتنشيط الهجوم.

لكن هجوم ليفربول لم ينجح في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز فولام بهدف دون رد.