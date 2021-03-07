تشكيل دربي مانشستر - سيتي بالقوة الضاربة وهيندرسون يحرس مرمى يونايتد

الأحد، 07 مارس 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة مانشستر يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – جون ستونز – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: رودريجو – جوندوجان – كيفين دي بروين.

الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس – رحيم ستيرلينج

على الجانب الآخر دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالحارس دين هيندرسون بدلا من دافيد دي خيا الذي يغيب عن المباراة بسبب تواجده في إسبانيا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دين هيندرسون.

الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.

الوسط: فريد – برونو فيرنانديز – سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: ماركوس راشفورد – أنطوني م ارسيال – دانييل جيمس.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

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