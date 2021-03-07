"هل يمكنكم رؤيتنا الآن؟ 55 لقبا".. رينجرز بطلا للدوري بعد عقد الأحزان

الأحد، 07 مارس 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

رينجرز

تعادل سيلتك أمام مضيفه داندي يونايتد سلبيا ضمن منافسات الجولة الـ31 من المرحلة الأولى للدوري الإسكتلندي يوم الأحد. ما يضمن تتويج رينجرز بلقب الدوري بعد غياب 10 أعوام.

رينجرز كان قد فاز أمام سانت ميرين يوم السبت ما ضاءل فرص سيلتك ولم يترك له فرصة لكي يتعادل أو يخسر أمام داندي يونايتد لكنه تعادل بدون أهداف.

تتويج رينجرز حرم سيلتك من الفوز بلقب الدوري للمرة الـ10 على التوالي بعد أن كان فاز خلال الأعوام الـ9 الماضية.

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نهاية عقد الأحزان

العقد الماضي كان عقدا حزينا للغاية على رينجرز وجماهيره وربما من أصعب الفترات التي مرت على النادي عبر تاريخه.

ففي يونيو 2012 وبعد تتويج الفريق بلقب الدوري الـ54 في تاريخه تم وضع النادي تحت بند التصفية بعد عدم نجاحه في التوصل لاتفاق مع أصحاب الديون حول جدولتها.

موارد النادي تم تحويلها إلى شركة جديدة، لكن رينجرز كان مجبرا على بداية الموسم التالي من الدرجة الثالثة.

النادي عاد إلى الدرجة الممتازة في غضون 4 أعوام، لكنه لم يتمكن قط من إيقاف هيمنة سيلتك على الكرة الإسكتلندية حتى الموسم الجاري.

Rangers title party LIVE as Steven Gerrard and his stars turn their focus to Tannadice - Daily Record

"هل يمكنكم رؤيتنا الآن"

جماهير رينجرز كانت تنتظر على أحر من الجمر كما يقال للاحتفال، 24 ساعة من الانتظار بعد الفوز يوم السبت في حين أن ستيفن جيرارد مدرب الفريق طالب الجماهير باحترام قواعد التباعد الاجتماعي والحذر من تفشي وباء كوفيد 19.

خلال مواجهة سيلتك ضد داندي يونايتد، ظهرت طائرة تحمل لافتة تقول: "هل يمكنكم رؤيتنا الآن، 55 لقبا".

في إشارة من جماهير رينجرز إلى أنهم النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسكتلندي بفارق 4 ألقاب عن سيلتك أقرب المنافسين.

هذه اللافتة من جماهير رينجرز جاءت بسبب تقليد اتبعه جماهير سيلتك في وقت سابق، هذا التقليد كان يتضمن اتجاه جماهير سيلتك بتصوير أنفسهم مقاطع فيديو في مناطق حول العالم في الأعوام الأخيرة ويتساءلون: "هل ترون رينجرز قادما في أي وقت؟". ويبدو أن رينجرز قد عاد مرئيا في الواجهة من جديد.

Steven Gerrard admits Rangers training frustration as he welcomes return to 'normality' - Daily Record

اللقب الأول لجيرارد المدرب

جيرارد تولى تدريب رينجرز في الفترة من يونيو 2018 وحتى الوقت الحالي، أسطورة ليفربول بدأ في التخطيط لحصد هذا اللقب منذ توليه المهمة.

يمكنك مطالعة هذا الحوار للتعرف أكثر على شخصية جيرارد المدرب.

نجم إنجلترا السابق قاد رينجرز في 159 مباراة بكل المسابقات فاز في 106 وتعادل 33 وخسر 20 مباراة.

رينجرز خلال الموسم الحالي لم يخسر مع جيرارد في أي مباراة، إذ فاز 28 مرة وتعادل 4 مرات وحصد 88 نقطة بفارق 20 نقطة عن سيلتك الوصيف.

في إسكتلندا الدوري الإسكتلندي رينجرز
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