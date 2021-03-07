أفشة ينافس حارس فيتا والكعبي وبن رمضان على لاعب جولة دوري الأبطال

الأحد، 07 مارس 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

الأهلي - أفشة

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استفتاء عبر حسابه في تويتر لاختيار لاعب الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وترشح محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي مع أوموسولا ميدجو حارس مرمى فيتا كلوب وأيوب الكعبي مهاجم الوداد ومحمد بن رمضان لاعب الترجي التونسي.

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فيتا يوم السبت بينما خسر الزمالك في تونس أمام الترجي بنتيجة 3-1.

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وأرسل أفشة تمريرة حاسمة في لقاء الأهلي، بينما أحرز بن رمضان هدفين ضد الزمالك.

وتألق حارس فيتا أمام الأهلي ليقتنص فريقه تعادلا طيبا من ملعب القاهرة.

وفي لقاء الوداد وهورويا أحرز الكعبي هدفا رائعا في لقاء انتهى بنتيجة 2-صفر لصالح الأول.

أفشة دوري أبطال إفريقيا
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