انتهت في إنجلترا - ليفربول (0)-(1) فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ليفربول وفولام ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابعة عصرا.

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نهاية المباراة بفوز فولام بهدف دون رد.

ق 70: شاكيري يسدد بقوة والكرة تمر جوار القائم

د.45 جوووول الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، ماريو لمينا يضغط على صلاح بعد ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء ليفربول ويقطع الكرة ويسدد مسجلا الهدف الأول.

د.39 خطيييرة، ركلة حرة مباشرة ينفذها شاكيري تمر أعلى العارضة بسلام على مرمى فولام.

د.35 خطيييرة تمريرة طولية تصل إلى لوكمان الذي انطلق في مرتدة خطيرة للغاية من وسط الملعب وانطلق ودخل منطقة الجزاء وواجه نيكو ويليامز وأليسون وسدد لكن ويليامز أبعد الكرة إلى ركنية.

د.31 فرصة خطيييرة، تمريرات من لاعبي ليفربول تصل الكرة على حافة منطقة الجزاء تصل إلى جيمس ميلنر الذي يسدد بقوة أعلى العارضة.

د.15 تمريرة رائعة من شاكيري تصل إلى صلاح الذي يدخل إلى منطقة الجزاء ويحاول تسجيل هدف لكن أولا أينا يتدخل ويبعد الكرة.

د.11 خطيييرة، فرصة للوكمان الذي انطلق واخترق من الجانب الأيسر لفولام ودخل منطقة جزاء ليفربول وسدد لكنها مرت بجوار القائم.

د.06 أول فرصة في المباراة لصالح ليفربول، تيتي ينقذ فرصة خطيرة للغاية من أمام ديوجو جوتا.

د.03 فرصة خطيرة للغاية، كرة عرضية تصل أمام ماجا لاعب فولام لكنه سدد رأسية بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.