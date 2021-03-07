تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام فولام وتغييرات عديدة من كلوب

الأحد، 07 مارس 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - فولام

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام فولام ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

يتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار جيردان شاكيري وديوجو جوتا.

فيما يجلس ساديو ماني وروبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: نيكو ويليامز – ريس ويليامز – نات فيليبس – أندي روبرتسون

الوسط: جيني فينالدوم – نابي كيتا – جيمس ميلنر

الهجوم: جيردان شاكيري – محمد صلاح – ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 43 نقطة.

فيما يتواجد فولام في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

محمد صلاح
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