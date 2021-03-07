عبد الحفيظ: كهربا لن يعود للمران إلا بقرار موسيماني.. وهكذا نعالج أزمة بواليا وموعد عودة معلول

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي لن يعود للمران الجماعي، إلا بقرار من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وكذلك، أكد عبد الحفيظ على أن معلول سيعود للمران الجماعي للفريق بداية من غد الإثنين، وشرح طريقة معالجة الجهاز الفني لأزمة إضاعة والتر بواليا للفرص.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج الحريف، على إذاعة أون سبورت إف إم "أي لاعب سيخرج عن النص في الأهلي سيتعرض للعقوبات، لن يحدث تهاون في ذلك الأمر"

وأوضح "كهربا يتدرب منفردا مع أخصائي التأهيل، ولن يعود للتدريبات إلا بقرار من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي لم يبلغني بهذا الأمر".

وردا على مقدم البرنامج وليد صلاح الدين، قال "إهدار والتر بواليا للفرص؟ الجهاز الفني تحدث معه أكثر من مرة، واللاعب يحاول تنفيذ ما يُطلب منه. الضغط عليه قد يؤدي لعدم النجاح لذا هناك حكمة وتريث في تصحيح مسار اللاعب حتى يصل للمرحلة المنتظر منه مع الفريق".

وكشف "علي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية بداية من غد الإثنين".

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وأوضح "حالة من الحزن والغضب تسيطر على موسيماني عقب التعادل مع فيتا كلوب وتعقد موقف الأهلي في المجموعة، وإهدار فوز كان في المتناول".

وأكمل "سنقاتل في الـ 3 مباريات المقبلة لتصحيح مسيرة الفريق، مثلما دخل المأزق سيحاول الخروج منه".

وأتم "لو كان الـ VAR موجودا لاختلفت النتيجة. لماذا لا تُلعب كل المباريات في عواصم الدول المشاركة لتطبيق التقنية في كل المباريات؟".