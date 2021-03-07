دي بروين: تركت تشيلسي بحثا عن فرصة.. لم أشك في قدراتي

الأحد، 07 مارس 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

دي بروين بقميص تشيلسي

قال كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي إنه رحل عن تشيلسي بعدما وجد فرصة مشاركته تقل مع الوقت، مشيرا إلى أنه لم يتوقع الانضمام لمانشستر سيتي.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

تشيلسي

ولعب البلجيكي في تشيلسي لمدة نصف موسم قبل أن يرحل لفولفسبورج الألماني في يناير 2014، وبعد عام ونصف بدأ مشواره مع سيتي.

وصرح الجناح البالغ عمره 29 عاما لشبكة سكاي سبورتس "قررت الرحيل عن تشيلسي لأني شعرت بانعدام فرصة المشاركة. لم أر فرصا مستقبلية للمشاركة مع الفريق، كان القرار الأفضل".

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وواصل "لم أتوقع الانضمام لسيتي لأني في ذلك الوقت كنت في مرحلة غير جيدة من مسيرتي، لكني لم أشك أبدا في قدراتي كلاعب كرة قدم".

مقابل 76 مليون يورو انضم دي بروين لسيتي في 2015، توج مع الفريق بثمانية ألقاب.

وشارك دي بروين في 249 مباراة مع الفريق وسجل 60 هدفا وأرسل 105 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد دي بروين مع سيتي إلى 2023.

دي بروين تشيلسي مانشستر سيتي
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