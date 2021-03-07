فيرجسون يحكي معاناته بعد تعرضه لنزيف في المخ: فقدت النطق وخشيت فقدان ذاكرتي

الأحد، 07 مارس 2021 - 13:17

كتب : FilGoal

أليكس فيرجسون

تحدث سير أليكس فيرجسون أسطورة تدريب مانشستر يونايتد حول دخوله المستشفى بسبب نزيف المخ الذي تعرض له في وقت سابق وفقدانه النطق ومخاوف فقدانه للذاكرة. وذلك في فيلم Never Give In الذي يحكي عن حياته ومسيرته.

قال أسطورة التدريب الإسكتلندية: "أتذكر السقوط، بعد ذلك لا أتذكر أي شيء، توقفت فجأة، لم أعي أي شيء".

وواصل "ذلك اليوم كانت هناك 5 حالات نزيف في المخ في المستشفى ومات ثلاثة، فقط نجى اثنان وكنت أحدهما، لذا تعلم أنني كنت محظوظا".

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وأكمل "لقد كان طقسا جميلا أتذكر ذلك".

وتابع "كنت أنظر خارج المستشفى وأتساءل كم من الأيام المشمسة سأراها مجددا؟ كنت أجد ذلك صعبا للغاية".

وأردف "بعد ذلك خسرت صوتي، لم يكن بإمكاني قول كلمة، كان الوضع مرعبا".

واستطرد "كل شيء كان يجول بخاطري، هل ستعود ذاكرتي؟ هل سأتحدث مجددا؟".

وأضاف "كنت سأكره فكرة خسارة ذاكرتي، كان سيصبح ذلك عبئا كبيرا على عائلتي، إن كنت جالسا في المنزل ولا أعلم من أنا".

واسترسل "ثم أتى معالجا للحديث وبدأ في العمل معي، كتب كل أعضاء عائلتي وأعضاء فريقي لكرة القدم وسألني عن الحيوانات والأسماك والطيور".

وأتم "مع الوقت وبمرور 10 أيام عاد صوتي، لاحظت أن ذاكرتي بخير كذلك".

ودخل المدرب الأسكتلندي صاحب الـ76 عاما المستشفى في شهر مايو 2018 وخضع لجراحة عاجلة بسبب تعرضه لنزيف في المخ.

فيما قال جوشي جورج استشاري جراحة الأعصاب: "أتذكر تقييم معدل الوفاة في ذلك الوقت، كان 80% لعدم نجاته".

وعن رد فعله حينما شاهد الفيلم لأول مرة قال فيرجسون: "كنت سأبكي في عدة أجزاء من الفيلم، كانت هناك العديد من المشاعر، إنه عمل رائع".

سير أليكس فيرجسون توج مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية 10 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس الأندية أبطال الكؤوس مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة وكأس الانتركونتيننتال مرة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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