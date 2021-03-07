كلوب: لا أعتقد أن إدارة ليفربول تفكر في استبدالي

الأحد، 07 مارس 2021 - 12:21

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه لا يواجه خطر الإقالة في هذه الفترة.

ليفربول يعيش أياما صعبة بعدما تقهقر الفريق للمركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي وخسر فرصه إكلينيكيا في الاحتفاظ باللقب.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة إندبيندينت: "نحن نحاول التكيف مع الوضع الحالي للفريق، ومن الواضح أننا لا نتكيف بالسرعة الكافية، وإلا فإننا سنحقق نتائج أفضل".

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وأضاف "يمكننا فقط أن نبذل قصارى جهدنا. وإذا اعتقد شخص ما في إدارة ليفربول أن مدربا آخر يمكنه القيام بدوري بشكل أفضل، فعليه بالطبع اتخاذ قرار".

وواصل "أنا لا أقول إنه لا يمكن لأي شخص آخر القيام بذلك بشكل أفضل، لكن لا أعتقد أن أي شخص في إدارة ليفربول لديه هذا الرأي، على الأقل لم يخبرني أحد بذلك".

حامل لقب الدوري الإنجليزي تعرض لخمس هزائم متتالية على أرضه، وحصل على 12 نقطة فقط من آخر 39 نقطة ممكنة.

وتابع المدرب المدرب الألماني "سنكافح من أجل كل شئ من الآن وحتى مايو".

وأكمل "سنحتاج إلى كل اللاعبين المتاحين للحصول على أي فرصة لتحقيق شيء مميز".

كلوب نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا في عام 2019، والدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما عن خزائن النادي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

يورجن كلوب ليفربول
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