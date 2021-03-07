على أرض موريتانيا.. غانا بطلا لأمم إفريقيا تحت 20 سنة على حساب أوغندا

الأحد، 07 مارس 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

غانا - أوغندا - نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة 2021

على أرض موريتانيا ولأول مرة في تاريخها، استضافت كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، وتوجت غانا بلقب البطولة.

توج منتخب غانا تحت 20 سنة، بطلا للنسخة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة 2021 على أرض موريتانيا.

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غانا فازت على أوغندا في نهائي البطولة بهدفين مقابل لا شيء على الملعب الأوليمبي بالعاصمة المرويتانية نواكشوط.

دانييل أفيري تقدم لـ غانا في الدقيقة الـ22 من ركنية، قابلها بلمسة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ50 أضافت غانا هدفا ثانيا بعد عرضية من الجهة اليمنى، أودعها دانييل أفيري المرمى مسجلا هدف الحسم، لينتهي اللقاء بفوز غانا بهدفين مقابل لا شيء.

ورغم خسارة أوغندا اللقب، لكن ديراك كاكوزا مهاجم الفريق حصد جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

ويعد التتويج هو الأول لـ غانا تاريخيا بالبطولة التي انطلقت عام 2017، فيما تملك زامبيا اللقب الأول، ومالي لقب النسخة الثانية.

وكانت جامبيا قد حصدت المركز الثالث في البطولة أمس الجمعة بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

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