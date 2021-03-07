مبابي يتوهج ويقود سان جيرمان للتغلب على بريست في كأس فرنسا

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على بريست بنتيجة 3-0 في دور الـ32 لكأس فرنسا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وسجل مبابي هدفين في انتصار باريس سان جيرمان، بينما تكفل بابلو سارابيا بتسجيل الثالث.

وتقدم مبابي في الدقيقة 9، وأضاف سارابيا الهدف الثاني في الدقيقة 44، واختتم النجم الفرنسي أهداف اللقاء في الدقيقة 74.

وكان باريس سان جيرمان قد تفوق على نادي كان في دور الـ64 بهدف، وهي المباراة التي شهدت إصابة نيمار.

ويدافع باريس سان جيرمان عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعدما فاز على سانت إتيان بهدف في النهائي.

وفاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا 13 مرة وهو رقم قياسي.